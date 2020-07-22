Сараев: "Суд пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева"

Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев дал нашему изданию развернутый комментарий по приговору, вынесенному Юрию Дмитриеву.

В телефонном разговоре он рассказал о своих впечатлениях от судебного процесса, участником которого он был, защищая права ребенка, а также о решении суда, которое, на его взгляд, создает опасный прецедент.

- Это беспрецедентное по времени дело, - сказал Геннадий Сараев. - У нас никогда не было таких судебных разбирательств по совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего – оно длилось два года.

Тем не менее, вердикт суда: виновен! Для меня это показатель того, что суд отработал со всеми показаниями, имеющимися в наличии экспертизами, со всеми документами и пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева. Суд подтвердил эти высказывания ребенка.

Я считаю, что здесь суд вынес свой вердикт, это раз. Второе – не понятен приговор: 3,5 года строгого режима. По данной статье – а это тяжелая статья – минимум 12 лет. Что такое произошло, почему такой мягкий приговор?!

С одной стороны, суд говорит, что человек виновен, с другой – по моему мнению, в нарушение действующего законодательства выносит чрезмерно мягкий приговор, по сути, создавая прецедент в России чрезмерно мягкого приговора за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка. У меня такое странное решение вызывает недоумение. Я очень надеюсь, что сторона, представляющая интересы ребенка, либо прокуратура обжалуют приговор, и все-таки он будет более адекватен действующему законодательству.

То, что касается той группы поддержки, которая в течение всего этого времени пыталась повлиять на суд... И для меня это, наверное, больше борьба с режимом, борьба политическая, где в жертву принесен ребенок. То есть, подписывая документ в поддержку человека, который сегодня судом признан виновным, они, по сути, говорили ребенку: слушай, ты пострадал, но мы поддерживаем того, кто тебя обидел. Для меня это выглядит так.

Читайте с статье, почему, по мнению Геннадия Сараева, суд мог вынести настолько мягкий приговор по такой тяжелой статье.