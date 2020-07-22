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Сараев: "Суд пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева"

Новости. Общество
09:54, 23 Июля 2020
фото: © Сергей Юдин / "Республика"
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Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев дал нашему изданию развернутый комментарий по приговору, вынесенному Юрию Дмитриеву.

В телефонном разговоре он рассказал о своих впечатлениях от судебного процесса, участником которого он был, защищая права ребенка, а также о решении суда, которое, на его взгляд, создает опасный прецедент.

- Это беспрецедентное по времени дело, - сказал Геннадий Сараев. - У нас никогда не было таких судебных разбирательств по совершению преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего – оно длилось два года. 

Тем не менее, вердикт суда: виновен! Для меня это показатель того, что суд отработал со всеми показаниями, имеющимися в наличии экспертизами, со всеми документами и пришел к выводу, что ребенок говорил правду, когда давал показания против Дмитриева. Суд подтвердил эти высказывания ребенка.

Я считаю, что здесь суд вынес свой вердикт, это раз. Второе – не понятен приговор: 3,5 года строгого режима. По данной статье – а это тяжелая статья – минимум 12 лет. Что такое произошло, почему такой мягкий приговор?!

С одной стороны, суд говорит, что человек виновен, с другой – по моему мнению, в нарушение действующего законодательства выносит чрезмерно мягкий приговор, по сути, создавая прецедент в России чрезмерно мягкого приговора за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего ребенка. У меня такое странное решение вызывает недоумение. Я очень надеюсь, что сторона, представляющая интересы ребенка, либо прокуратура обжалуют приговор, и все-таки он будет более адекватен действующему законодательству.

То, что касается той группы поддержки, которая в течение всего этого времени пыталась повлиять на суд... И для меня это, наверное, больше борьба с режимом, борьба политическая, где в жертву принесен ребенок. То есть, подписывая документ в поддержку человека, который сегодня судом признан виновным, они, по сути, говорили ребенку: слушай, ты пострадал, но мы поддерживаем того, кто тебя обидел. Для меня это выглядит так.

Читайте с статье, почему, по мнению Геннадия Сараева, суд мог вынести настолько мягкий приговор по такой тяжелой статье.

 

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Комментарии

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Изя
2020-07-23 10:37:49
Зачем эти омбусмены нужны . если пользы от них нет . один вред . обществу и государству :)
Коля
2020-07-23 10:27:50
При всем уважении к этому чиновнику,но я лично знаю ,как могут заставить ребенка сказать то ,что нужно следствию.И в протокол записать ,тем более. Нервозность прокуратуры и обьясняется тем ,что не все там гладко. А суд ,это же наш суд,самый гуманный )), в своем решении уравнял стороны. Тем самым ,по моему мнению,по данной статье УК, все таки принял сторону Дмитриева. Как бы Кар Карыч (Карен Карленович) и не напрягал своих прокуроров. Это провал прокуратуры.
Os
2020-07-23 10:27:25
Ну мягкое и мягкое, а то вон учителя на 12 лет посадили, за то, что двойку поставил девочке, оправдательных приговоров даже невиновным все равно по этой статье не дают.
Гость
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