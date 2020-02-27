Саженцы сосны высадят на месте срубленных деревьев в парке у карьера в Петрозаводске

Лесовосстановительные работы в парке "Каменный бор", где застройщик отказался возводить ФОК, начнутся в мае.

На месте снесенных 300 деревьев на территории парка "Каменный бор" на Ключевой уже в мае этого года высадят 500 саженцев сосны. Об этом сегодня сообщили представители администрации Петрозаводска, которые провели выездное совещание на участке, где ранее планировалось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

По словам начальника управления благоустройства и экологии Петрозаводска Анны Дудыриной, данный участок будет использоваться как зеленая зона, весной восстановят его буферную функцию от дороги.

"Совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Карелии в мае здесь пройдет высадка хвойных насаждений. Из государственного питомника будут доставлены саженцы в размере 500 штук. Все желающие смогут присоединиться к акции. Специалисты министерства проведут мастер-классы по озеленению этой территории", – рассказала Анна Дудырина.

Лесовосстановительные работы в парке "Каменный бор" будут проводиться за счет средств, которые выплатил подрядчик в качестве восстановительной стоимости снесенных деревьев, – более 3,5 млн рублей.

"За счет этих средств будут выполняться работы по озеленению не только в парке "Каменный бор", но и на всей территории города", – отметила Анна Дудырина.

По мнению ведущего специалиста управления благоустройства и экологии администрации города Арины Еглачевой, благодаря тому, что на данном участке вблизи карьера уже была проведена частичная рекультивация, растениям здесь будет проще восстановиться.

"Данная территория была под длительным воздействием камнедобычи, которая здесь проводилась начиная с основания города до 80-х годов прошлого века. 1 января 1981 года каменный карьер был закрыт. И если посмотреть на фото того времени, то территория была оголена – вся в камне. С 1981 года здесь началось естественное лесовосстановление. Перед выдачей разрешения на снос насаждений, мы выходили на участок. Редких видов здесь выявлено не было, в основном росли береза, ива, рябина, черемуха и сосна. Эти виды являются пионерными в лесном сообществе – первыми заселяют нарушенные места обитания. Средний возраст деревьев был 30-40 лет. Сейчас здесь наиболее перспективное восстановление сосняка. Поэтому будем высаживать сосны", – заявила специалист-дендролог Арина Еглачева.

Напомним, земельный участок вблизи карьера на Ключевой был выделен в аренду Министерством имущественных и земельных отношений Карелии по результатам открытого аукциона в 2017 году под строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса. Начало работ компании-застройщика вызвало негативную реакцию со стороны местных жителей, которые выступили против сноса деревьев и возведения каких-либо объектов на данном участке.

Власти города и республики провели переговоры с застройщиком, в результате которых им принято решение об отказе от строительных работ по возведению спортобъекта на территории парка. При этом детский сад в "Каменном бору" построен будет.