"Сегежский мор" продолжает бушевать в Карелии (ФОТО)

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Жители Сегежи утверждают, что сегодня ночью на Сегежском ЦБК был выброс.
В редакцию "Столицы на Онего" прислали фото из моногорода, который вновь окутал зловонный туман.
"Птицы падают, ночью опять был выброс. Сегодня приедет еще одна комиссия на комбинат", - сообщила жительница Сегежи Наталья Пастушенко.
В паблике "Сегежский метрополитен" местные жители также пишут, что птицы до сих пор погибают.
"Вчера на бульваре видели голубя, сидел на проезжей части, у края дороги, видно, что взлететь не мог, и на кольце два голубя мертвые валялись", - комментируют сегежане в соцсетях.
Жители Сегежи ждут результатов экспертиз. По словам Натальи Пастушенко, по птицам заключение им обещали сделать до среды.
Напомним, о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал моногород, сегежане рассказали в конце прошлой недели. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Контролирующие органы проводят проверку.
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