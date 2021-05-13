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Сегодня обвиняемому в покушении на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Александру Фролову вынесут приговор

Новости. Криминал
14:15, 14 Мая 2021
фото: © источник ИА «СеверПост»
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Прокуратура попросила для обвиняемого в покушении на мошенничество экс-замначальника МЧС Карелии Александра Фролова 3,5 года условно и полмиллиона рублей штрафа

Аналогичное наказание обвинение попросило и для подельника Александра Фролова – руководителя частного регионального учреждения Карелии «Добровольная пожарная команда» Бориса Александрова.

Судья петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов завершает рассмотрение скандального уголовного дела теперь уже бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС России по РК Александра Фролова и его подельника Бориса Александрова, возглавляющего частное региональное учреждение «Добровольная пожарная команда». Оба они УФСБ республики обвиняются в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Оба подсудимых написали явку с повинной и активно способствовали расследованию совершенного ими преступления. С учетом этого, гособвинение попросило суд приговорить как Фролова, так и Александрова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет, и штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Так, 13 мая выступивший в суде с последним словом Александр Фролов сказал, что произошедшее повлияло не только на него самого, но и на его близких, а также раскаялся в содеянном. Борис Александров, которому последнее слово было предоставлено ранее, аналогично признал свою вину.

Напомним, что Александр Фролов и Борис Александров, противозаконная деятельность которых была выявлена и пресечена в результате совместной работы УФСБ и МЧС Карелии, были арестованы петрозаводским судом 21 ноября 2019 года. Однако после того, как оба они признали свою вину, Фролова выпустили из СИЗО под домашний арест, позже заменив его на подписку о невыезде, а Александрова освободили до суда под залог в 1 миллион рублей.

Что же противозаконное, по версии следствия, совершили приехавший в Карелию из Мурманска Фролов и прибывший из Санкт-Петербурга Александров? Как считает следствие, незадолго до задержания Александров, являющийся финансовым директором ООО «Технический центр-112», выполняющего работы по установке пожарной сигнализации, и полковник внутренней службы Фролов, сфальсифицировали документы. Согласно им, федеральное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Республике Карелия» (далее – Центр) якобы в полном объеме не выполнило заключенный им с ранее возглавляемым Александровым частным региональным учреждением «Добровольная пожарная команда», договор на оказание ему определенных услуг. Поэтому Фролов решил наложить на Центр штраф в размере почти 3,8 миллиона рублей. При этом, прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении по данному уголовному делу, в соответствии с заключенным сторонами соглашением об урегулировании задолженности, в случае его невыполнения учреждение «Добровольная пожарная команда» имело право обратиться в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с «требованием о взыскании всей суммы задолженности в размере 12 853 290 рублей».

Однако довести преступный замысел до конца, с перечислением 3,8 миллионов рублей на подконтрольный Фролову и Александрову расчетный счет, им не удалось.

Ранее издание «СеверПост.ru» сообщило , что в 2016 году прокуратурой было установлено, что в Главном управлении МЧС России по Мурманской области при замещении Александром Фроловым должности первого заместителя начальника, на должность начальника юридической группы Главного управления принята его супруга. При этом должность начальника федерального казенного учреждения «Центр управления МЧС России по Мурманской области» замещает брат Фролова – Фролов Евгений Владимирович.
Однако эти нарушения Александром Фроловым федерального законодательства о противодействии коррупции и о государственной службе почему-то не стали препятствием для его назначения первым заместителем начальника МЧС Карелии.

Гособвинитель на этом уголовном процессе – старший помощник прокурора Петрозаводска Елена Старовойтова. Ожидается, что уже сегодня во второй половине дня судья Эдуард Новоселов огласит приговор Александру Фролову и Борису Александрову.

 

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