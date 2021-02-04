"Сегодня вышли на Женин след": родственники пропавшего в лесу Прионежья мужчины просят не останавливать поиски

В социальной сети волонтеры вновь собирают добровольцев, чтобы помочь родным пропавшего 8 января в Прионежье Евгения С. найти его.

"Друзья! Спасибо каждому, кто не остался равнодушным, спасибо от меня, от родственников Евгения, от друзей. Каждая поездка даёт свои плоды: да, мы не нашли его, но картина складывается в единое целое, и мы все ближе и ближе к цели! Поэтому просим вас не остаться равнодушными и сейчас. В субботу мы снова планируем выехать на поиски нашего брата. Нам нужна помощь. Любая помощь. Транспорт, собаки, снегоходы, квадрокоптеры, лыжи. И люди! Нам нужны люди. Часть пойдёт по деревне, часть в лес. Скажу честно, есть надежда, что Женя жив. Время идёт на часы. Времени почти нет", - написала сестра пропавшего в соцсети.

Также на странице одного из организаторов поиска появилась информация, что останавливаться нельзя: "Ребята, кто может поехать? Пожалуйста, последний шанс! Ребята сегодня вышли на Женин след! Нужна техника, снегоходы. Без техники очень тяжело пробираться! Помогите!".

Сбор в Ладва-Ветка в 8.00 в субботу 6 февраля.

Напомним, в Карелии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины и женщины. По версии следствия, 8 января этого года мужчина и женщина на машине выехали в направлении поселка Пай Прионежского района. Впоследствии сгоревший автомобиль, на котором передвигались пропавшие, был обнаружен в лесном массиве в 30 километрах от поселка Пай.