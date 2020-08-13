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Семь человек утонули в водоемах Карелии летом

Новости. Происшествия
17:09, 13 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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По информации Карельской республиканской поисково-спасательной службы за лето 2020 года на водоемах республики утонуло 7 человек.

Вчера водолазные специалисты из кемского и медвежьегорского отрядов Карельской республиканской поисково-спасательной службы нашли тело мужчины 1995 года рождения, утонувшего 8 августа. Об этом сообщает паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Установлено, что молодой человек во время купания находился в состоянии алкогольного опьянения. Трагедия случилась на искусственном водоеме в четырех километрах от Костомукши. Мужчины решили искупаться, один не вынырнул из воды. Поиски тела молодого человека были организованы местной полицией.

Спасатели называют страшной цифру статистики, отражающую число утонувших в водоемах региона.

"Этих трагедий можно было избежать, если бы граждане соблюдали меры для сохранения своей жизни", - сообщает паблик "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН".

Самая распространенная причина трагедий на воде – пренебрежение правилами безопасности. Часто человек тонет не потому, что не умеет плавать, а потому, что поддается панике, заявляет специалисты.

Чаще всего к трагедии приводят состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавсредств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты.

Сообщается, что большинство несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. В незнакомых водоемах дно может нести опасность в виде разбитых стекол, коряг, металлических прутов и прочего мусора. Спасатели напоминают, что категорически нельзя купаться в заболоченных местах и там, где есть тина и водоросли. Запрещено заплывать за буйки, поскольку шансы на спасение резко уменьшаются, если человек находится далеко от берега.

"Самое главное – строго запрещается купаться в нетрезвом состоянии. Алкоголь дополнительно расширяет сосуды и после того, как человек погружается в воду, происходит резкий спазм. В условиях открытого водоема человеку это может стоить жизни! Кроме этого, необходимо учесть, что нетрезвый человек не в состоянии адекватно оценивать ситуацию и может совершить поступки, которые могут повлечь за собой трагедию. Также необходимо помнить о том, что запрещено близко подплывать к судам – при их приближении уровень воды резко повышается. Не рекомендуется купаться в водоемах, если температура воды ниже + 15 градусов, во время шторма и в местах с сильным прибоем", - говорится в посте паблика "Госкомитет Карелии по ОЖ и БН". 

Ранее места отдыха у воды в Петрозаводске проверили поcле гибели подростка на Ключевском карьере.

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