Семь жителей Карелии госпитализированы с пневмонией за минувшие сутки

Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 320 человек.

За этот же период 40 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее), сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Карелии за последние сутки число госпитализированных внебольничной пневмонией выросло на семь человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее от пневмонии умерла 39-летняя женщина со специфической бронхолегочной патологией.