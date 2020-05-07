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Семь жителей Карелии госпитализированы с пневмонией за минувшие сутки

Новости. Общество
09:27, 08 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Начиная с 1 апреля, с диагнозом внебольничная пневмония госпитализированы уже 320 человек.

За этот же период 40 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее), сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Карелии за последние сутки число госпитализированных внебольничной пневмонией выросло на семь человек. Летальных исходов не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Ранее от пневмонии умерла 39-летняя женщина со специфической бронхолегочной патологией.

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Комментарии

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Никита
2020-05-08 09:44:29
Жуть .Неэффективность медицины в регионе на лицо . Люди мрут от пневмонии как " мухи " . Причины этой заболеваемости и смертей никто из властей объяснить не может , все молчат как " рыбы " .
Leopol'd
2020-05-08 10:49:07
Никита, для начала надо цифры 2018, 2019 года. Иначе это измерения в "попугаях". Если каждый год, без коронавируса болело примерно столько же, то всё это пропаганда!
Никита
2020-05-08 11:03:55
Leopol'd, Так не должны так умирать , людей надо лечить , а не долечивать до смерти .
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