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Новости. Общество
18:39, 09 Апреля 2018

Семья из дома, где обрушилась крыша, переедет в Петрозаводск

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В Лоухи жильцам дома, где обвалилась крыша, нашли маневренный фонд, сообщили в правительстве Карелии.

Ранее сообщалось в поселке Лоухи под тяжестью снега произошло обрушение крыши жилого дома, жильцы которого не были расселены, хотя он давно был признан аварийным.

В настоящее время семьям, проживавшим в доме, где произошло обрушение кровли, предоставлен маневренный фонд. Минстрой Карелии взял ситуацию на контроль.

В минувшие выходные в поселок Лоухи выезжал заместитель начальника Управления капитального строительства Республики Карелия Алексей Журавлев. На встрече местными властями были еще раз проанализированы списки всех переселяемых граждан. В поселке Лоухи несколько десятков семей должны быть переселены в этом году.

Отмечется, что 7-квартирный аварийный дом №1 в Новом переулке поселка Лоухи, где произошел инцидент, был признан аварийным в 2009 году. Дом барачного типа 1967 года постройки. Большая часть жильцов уже была переселена, в доме проживало две семьи. Сейчас им предоставлена временная жилплощадь, благоустроенные квартиры в домах поселка.

До летнего периода жители будут расселены в рамках программы по переселению из аварийного жилья, сейчас квартиры в стадии приобретения. Одна семья получит жилье в поселке Лоухи, другая переедет в Петрозаводск.

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