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Новости. Общество
12:07, 08 Ноября 2019

Сериал "Эпидемия", местом действия которого стала Карелия, показали в Москве

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"Эпидемия" стала первым российским сериалом, вошедшим в основной конкурс международного фестиваля сериалов CannesSeries, который проходил в апреле в Каннах.  

В усадьбе Салтыковых-Чертковых состоялся пресс-показ 8-серийного проекта "Эпидемия" режиссера Павла Костомарова, известного по сериалам "Закон каменных джунглей 2" и "Чернобыль. Зона отчуждения", пишет "Вокруг.ТВ". 

Герои сериала "Эпидемия" направляется в Карелию, где на необитаемом острове посередине озера есть охотничий домик. Герои надеются, что здесь смогут переждать, пока эпидемия не утихнет. 

В главных ролях: Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак и другие. 

Фильм снят по мотивам одноименного романа российской писательницы Яны Вагнер. Это история о смертельном вирусе, вспышка которого в считанные дни становится катастрофой для всех жителей мегаполиса. В городе вводят карантин, улицы пустеют, а люди умирают один за другим. Осознавая опасность положения, главный герой пытается спасти всех близких ему людей – любой ценой.

В "Эпидемии" затрагивается тема не только будоражущего умы многих апокалипсиса, но и аутизма (по сюжету, сын-подросток героини Исаковой – аутист), подросткового алкоголизма (дочь героя Робака страдает от пагубного пристрастия), а также семейных отношений.

Напомним, Карелия стала местом действия сериала про апокалипсис.

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Комментарии

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Os
2019-11-08 13:01:24
Надо сериал про карельскую лихорадку - болезнь Погоста снять.
Гостья
2019-11-08 12:13:09
Свят, свят..! Неужели от этого кого-то "распирает"? Высосанный из пальца сюжет с претензией на триллер.
Гость
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