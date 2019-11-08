Сериал "Эпидемия", местом действия которого стала Карелия, показали в Москве

"Эпидемия" стала первым российским сериалом, вошедшим в основной конкурс международного фестиваля сериалов CannesSeries, который проходил в апреле в Каннах.

В усадьбе Салтыковых-Чертковых состоялся пресс-показ 8-серийного проекта "Эпидемия" режиссера Павла Костомарова, известного по сериалам "Закон каменных джунглей 2" и "Чернобыль. Зона отчуждения", пишет "Вокруг.ТВ".

Герои сериала "Эпидемия" направляется в Карелию, где на необитаемом острове посередине озера есть охотничий домик. Герои надеются, что здесь смогут переждать, пока эпидемия не утихнет.

В главных ролях: Юрий Кузнецов, Анна Михалкова, Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Александр Робак и другие.

Фильм снят по мотивам одноименного романа российской писательницы Яны Вагнер. Это история о смертельном вирусе, вспышка которого в считанные дни становится катастрофой для всех жителей мегаполиса. В городе вводят карантин, улицы пустеют, а люди умирают один за другим. Осознавая опасность положения, главный герой пытается спасти всех близких ему людей – любой ценой.

В "Эпидемии" затрагивается тема не только будоражущего умы многих апокалипсиса, но и аутизма (по сюжету, сын-подросток героини Исаковой – аутист), подросткового алкоголизма (дочь героя Робака страдает от пагубного пристрастия), а также семейных отношений.

Напомним, Карелия стала местом действия сериала про апокалипсис.