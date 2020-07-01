Сессия Сортавальского горсовета по вопросу отставки главы города началась с вызова полиции

Пришедших поддержать главу муниципального образования в Карелии Сергея Крупина пустили на заседание горсовета только после вмешательства правоохранительных органов.

В Сортавале началась внеочередная сессия городского совета, на которую вынесен вопрос об "удалении в отставку "главы муниципального образования Сергея Крупина.

Как сообщил "Столице на Онего" руководитель регионального отделения "Справедливой России" Ройне Изюмов, который присутствует на сессии, один из депутатов попытался не пропустить на заседание жителей города, пришедших поддержать Крупина. На место была вызвана полиция, и депутату в итоге пришлось пропустить людей в зал.

Напомним, с инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.