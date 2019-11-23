Сгоревшая в Лоухском районе лесопилка оказалась приоритетным инвестпроектом властей Карелии

Пожар в поселке городского типа Пяозеро нанес ущерб предприятию, которое республиканское правительство позиционировало в качестве приоритетного проекта по переработке древесины.

Пожар на предприятиии, располагающемся в Лоухском районе, случился в ночь с пятницы на субботу. Спасатели занимались ликвидацией последствий ЧП в течение пяти часов.

Как сообщает издание "Черника", сгоревшее здание принадлежит ООО НПО «Финтек», которое планировало реализовать на севере республики проект создания производства углубленной деревопереработки для выпуска домов из клееного бруса. По информации издания, объект в поселке Пяозерский практически уничтожен огнем. В нескольких районах населенного пункта отключено электричество.

Информацию о проекте «Финтек» можно найти в паблике карельского правительства. Так, в октябре 2018 года сообщалось, что в Лоухском районе начал работу новый лесозавод.

Реализация инвестпроекта ООО НПО «ФинТек» по организации углубленной переработки древесины и развитию лесозаготовок на арендованных лесных участках началась в Карелии в 2014 году. Проект также предполагал производство комплектов домов из клееного бруса и строительство лесопильного завода на территории Лоухского района. Министерство промышленности и торговли страны включило проект ООО НПО «ФинТек» в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Также этот проект, общий объем инвестиций по которому составляет 1,1 млрд руб., был включен в федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года", сообщали ранее в карельском правительстве.

Видео пожара можно увидеть здесь.