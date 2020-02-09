Схему движения изменят на проспекте в Петрозаводске из-за роста аварий

На проспекте Александра Невского вводится новая схема движения, которая призвана сократить количество конфликтных и аварийных ситуаций на перекрёстке с улицей Льва Толстого.

Как сообщает администрация Петрозаводска, с 20 февраля будет введен запрет левого поворота на проспект Александра Невского, а также прямое его пересечение с улицы Льва Толстого (при движении от улицы Володарского). На перекрестке установят соответствующий знак, разрешающий поворот только направо (4.1.2 "Движение направо").

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на аварийном участке. Также изменения призваны сократить количество конфликтных ситуаций между водителями на обозначенном перекрестке, считают в мэрии.

В администрации города напомнили, что решение об установке знака принято по итогам совместных мероприятий специалистов комитета жилищно-коммунального хозяйства и сотрудников Госавтоинспекции Петрозаводска.

Напомним, 18 ноября на пересечении пр. А. Невского и ул. Л. Толстого столкнулись автомобили Mazda, Chevrolet Lacetti и Chance. В ДТП пострадали три человека. Водитель Mazda разбил голову.