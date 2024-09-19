Шестеро человек, похитивших партнера по бизнесу в Петрозаводске, пойдут под суд

Резонансное дело о похищении человека в столице Карелии дошло до суда.

В Петрозаводске завершилось расследование уголовного дела о похищении человека в отношении шестерых участников. Фигуранты обвиняются по нескольким статьям, в зависимости от роли каждого: похищение человека, разбой, похищение документов, причинение физических страданий, проникновение в жилище, кража.

По данным следствия, руководитель строительной организации сговорился с пятью знакомыми для похищения сотрудника организации, чтобы отомстить мужчине за отказ работать.

В ноябре 2023 года трое соучастников выследили мужчину возле его дома в Янишполе, избили, отобрали мобильный телефон с паспортом и, угрожая пистолетом, затащили в автомобиль.

Мужчину привезли на территорию базы на улице Коммунистов в Петрозаводске, где уже поджидали остальные участники. Требуя продолжить работу, похищенному прижгли плечо раскаленным предметом. Затем его перевезли в квартиру на улице Мерецкова, откуда мужчине удалось бежать. Он сразу обратился к правоохранителям. Между тем фигуранты искали мужчину — они проникли к нему в квартиру и украли имущество и документы.

Вскоре они были задержаны сотрудниками уголовного розыска МВД Карелии при поддержке сотрудников Росгвардии. По уголовному делу были собраны доказательства, подтверждающие причастность фигурантов к преступлениям. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.