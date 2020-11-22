Шестеро жителей Карелии попались в выходные на кражах в магазинах

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей за кражи из сетевых магазинов.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, инциденты произошли в субботу, 21 ноября, в Кемском и Сегежском районах. Росгвардейцы задержали четверых правонарушителей, которые попались на кражах в сетевых магазинах. Среди задержанных - нарушители 44-х, 55-ти и 60-ти лет, а также несовершеннолетний. Их передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Днем этого же дня тревожная кнопка сработала в сетевом магазине на улице Порт Шоссе в Беломорске. Мужчина пытался похитить товар, но не успел завершить начатое и сбежал.

А вечером в воскресенье, 22 ноября, росгвардейцы выехали в магазин на улице Ленинской в Беломорске. После просмотра записей с камер видеонаблюдения было выявлено, что неизвестный мужчина украл товар на тысячу рублей. Информация о произошедшем передана в правоохранительные органы.

Ранее грабитель-сладкоежка был задержан в Петрозаводске.