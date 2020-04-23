Школьников Карелии планируют отправить на каникулы с 1 по 10 мая

Об этом сообщил глава Карелии 24 апреля во время прямой линии "ВКонтакте".

По словам Артура Парфенчикова, сегодня будет принято решение об отправке школьников 5-11 классов на каникулы с 1 по 10 мая.



"Мы объявим каникулы всем школьникам. Чтобы семьи с учениками могли уехать… И надеемся, что за счет этих 10 дней мы нанесем удар по источникам распространения (вируса)", – рассказал губернатор.

Ранее глава республики установил новые сроки начала летних каникул для школьников из-за пандемии коронавируса. Согласно документу, летние каникулы для учащихся 1-4 классов начнутся с 1 мая. Для учеников 5-8 классов и десятиклассников учебный год закончится 25 мая.