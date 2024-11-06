Школу в Кондопоге закрыли на карантин

В учебном заведении выявлены случаи внебольничной пневмонии.
В школе №8 в Кондопоге продлили карантин, так как были выявлены новые случаи внебольничной пневмонии среди учеников. Об этом сообщили в официальной группе .
Врио заместителя главного государственного санитарного врача РК в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах продлила ограничительные мероприятия.
Образовательный процесс в школе приостанавливается с 11 до 16 ноября, все учащиеся будут находиться на дистанте.
Учеба возобновится 18 ноября.
Ранее писали, что в Петрозаводске 40 лицей ушел на карантин.
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