Школу в Кондопоге закрыли на карантин

В учебном заведении выявлены случаи внебольничной пневмонии.

В школе №8 в Кондопоге продлили карантин, так как были выявлены новые случаи внебольничной пневмонии среди учеников. Об этом сообщили в официальной группе МОУ СОШ № 8 г.Кондопоги РК.

Врио заместителя главного государственного санитарного врача РК в Кондопожском, Медвежьегорском и Пудожском районах продлила ограничительные мероприятия.

Образовательный процесс в школе приостанавливается с 11 до 16 ноября, все учащиеся будут находиться на дистанте.

Учеба возобновится 18 ноября.

Ранее писали, что в Петрозаводске 40 лицей ушел на карантин.