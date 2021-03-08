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Шутка с покупкой водительских прав закончилась для юноши из Петрозаводска уголовным делом

Новости. Криминал
16:48, 09 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Девятнадцатилетнему петрозаводчанину грозит арест до трех месяцев за покупку в интернете поддельных водительских прав.

В полицию Петрозаводска поступила информация о том, что выявлен факт приобретения 19-летним петрозаводчанином поддельного документа. В водительском удостоверении фотография соответствовала личности владельца, а фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, согласно сведениям из информационной системы, принадлежали другому автомобилисту – жителю Московской области. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Участковый установил, что юноша не имеет права управления транспортными средствами. Водительское удостоверение, по словам петрозаводчанина, он решил приобрести через интернет ради шутки. Нашел объявление и заплатил неизвестным 5 тысяч рублей. Получив заказ, молодой человек увидел несоответствия, однако выбрасывать поддельный документ не стал, оставил себе на память. Согласно его показаниям, он нигде его не предъявлял.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Петрозаводчанину грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев.

Ранее транспортная прокуратура Карелии добилась блокировки сайтов, торгующих поддельными правами на лодки.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-09 17:14:17
Это была шутка.. - всхлипывал он и размазывал слезы и сопли по щекам. Типичный портрет типичного навальненка.
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