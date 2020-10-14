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Скалодром в Детско-юношеском центре Петрозаводска стал интерактивным

Новости. Общество
17:40, 15 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Новое оборудование Центра поможет младшеклассникам и детям с особенностями развития освоить скаутскую программу.

В Детско-юношеском центре появилась система, позволяющая делать дистанции скалодрома интерактивными. Благодаря новому оборудованию, приобретенному за счет средств Фонда президентских грантов и проекту "Продвижение. Создание новых площадок инклюзивного образования", занятия с воспитанниками теперь будут проходить еще более увлекательно. Яркое тематическое оформление маршрутов повысит мотивацию детей к освоению скаутской программы, развитию ловкости и выносливости, сообщили в администрации Петрозаводска.

Интерактивный скалодром ориентирован в большей степени на младший школьный возраст, а также на детей с особенностями развития.

В настоящее время скалодром работает в тестовом режиме.

Ранее сообщалось, что уличный скалодром появится на территории детско-юношеского центра в Петрозаводске.

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