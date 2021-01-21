Скрытый патруль ГИБДД поймал 4 нарушителей в центре Петрозаводска

За сутки сотрудники ГИБДД пресекли 4 нарушения правил дорожного движения водителями на проспекте Ленина, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший четверг автоинспекторы провели рейды с использованием автомашины скрытого патрулирования и фиксацией нарушений на видеоаппаратуру. Профилактическое мероприятие проходило на проспекте Ленина, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, на котором в минувшем году зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Автоинспекторы пресекли 4 нарушения ПДД. Так, два водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам при проезде пешеходных переходов. Два водителя управляли автомобилями, на которых светопропускание стекол не соответствовало требованиям технического регламента.

Ранее сообщалось, что скрытое патрулирование в Карелии проводится на особо опасных участках дорог, где чаще водители нарушают правила дорожного движения.