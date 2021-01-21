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Скрытый патруль ГИБДД поймал 4 нарушителей в центре Петрозаводска

Новости. Общество
10:55, 22 Января 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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За сутки сотрудники ГИБДД пресекли 4 нарушения правил дорожного движения водителями на проспекте Ленина, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувший четверг автоинспекторы провели рейды с использованием автомашины скрытого патрулирования и фиксацией нарушений на видеоаппаратуру. Профилактическое мероприятие проходило на проспекте Ленина, вблизи нерегулируемого пешеходного перехода, на котором в минувшем году зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов.

Автоинспекторы пресекли 4 нарушения ПДД. Так, два водителя не предоставили преимущества в движении пешеходам при проезде пешеходных переходов. Два водителя управляли автомобилями, на которых светопропускание стекол не соответствовало требованиям технического регламента.

Ранее сообщалось, что скрытое патрулирование в Карелии проводится на особо опасных участках дорог, где чаще водители нарушают правила дорожного движения.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-01-22 11:49:12
На повороте с Ленина на Шотмана (как раз на фото), каждые несколько минут находятся умники, что поворачивают вторым рядом. Но патруль никогда не встанет так, чтобы пресечь нарушения. Они встанут в тихом уголке, типа Анохина, чтобы сшибать штрафы для отчета. Аж 4 нарушителя за сутки обнаружили. Это они очень тщательно прятались от водителей.
АК
2021-01-22 12:21:11
Leopol'd, еще можно на нижнем Чапаевском кольце встать, утром там постоянно со среднего ряда налево поворачивают. А на Гагарина большегрузы любят с третьего ряда прямо ехать.
Если бы видео с регистраторов нормально принимали бы в ГИБДД, уже давно порядок на дорогах бы поправили. А так отправил я фото и описание на сайт, так потом ехать к ним пришлось, объяснение писать.
театральный критик
2021-01-22 12:08:02
Leopol'dишка, тебе видней, ты же там в барбершоп похаживаешь :)
кир
2021-01-22 10:58:22
Сколько вы им серых денег отдали?
nae
2021-01-22 11:06:00
кир, "вы" - это кто, "им" - это кому?
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