Скульптура «Шурик и Лида» возвращается в Приладожье Карелии после реставрации

Памятник героям культовой комедии «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» в ближайшее время вновь появится на Лиственной аллее в Лахденпохье.

Обновленные «Шурик и Лида» в ближайшее время снова будут радовать горожан. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Лахденпохского района.

«Подрядчик в рамках гарантийных обязательств за свой счет полностью переделал скульптуру, выполнив ее из итальянского мрамора. Искусственный камень прочен, устойчив к воздействию среды и температур и не содержит вредных примесей. Работы по реставрации проводились довольно долго, но надежды оправдались. И теперь знаменитая пара из фильма направляется домой», - пишет в паблике.

Напомним, скульптура «Шурик и Лида» после реставрации в 2021 году простояла менее года. Памятник вновь отправили на ремонт из-за некачественной краски, которая оказалась восприимчивой к низким температурам.