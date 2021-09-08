Скверы в Петрозаводске поредеют

На территории Машезерского и Новозагородного скверов началась санитарная рубка зеленых насаждений, сообщили в администрации города.

Подрядчик планирует провести формовочную и омолаживающую обрезку кустарников и деревьев (яблонь, берез), удалить сухие ветви и самосев. Акации (карагану древовидную) «посадят на пень». Работы на обновленных общественных территориях призваны улучшить видовой и качественный состав растительности.

В мэрии напомнили, сейчас территорию Машезерского сквера благоустраивают в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь уже отсыпаны дорожки, оборудованы детский игровой и спортивный комплексы. Дополнительно планируется установить песочницу с беседкой и другими элементами, а также ограждения.

В прилегающем к участку Новозагородном сквере приведут в порядок яблони.

Ранее сообщалось, возле будущего памятника Гаскойну в центре Петрозаводска сносят деревья.