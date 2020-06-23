Следком Карелии призывает родителей следить за детьми во время купания

Одной из причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 22 июня спасатели в Сортавальском районе предотвратили трагедию на воде – два мальчика едва не утонули, решив переплыть залив на пенопласте.

В связи с этим случаем следственные органы еще раз напомнили жителям Карелии, в особенности родителям, о мерах предосторожности в связи с опасностью нахождения на водоемах.

"Данные обстоятельства указывают на необходимость принятия дополнительных профилактических мер, направленных на предотвращение гибели людей в результате неконтролируемого купания, не только органами государственной власти и местного самоуправления, но и на повышение ответственности родителей за времяпрепровождение своих детей", – отметили в управлении.

Ранее мы сообщали о трагическом случае в Петрозаводске – 15 июня 9-летняя девочка погибла во время купания в Лососинке.