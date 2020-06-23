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Следком Карелии призывает родителей следить за детьми во время купания

Новости. Общество
10:00, 24 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Одной из причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 22 июня спасатели в Сортавальском районе предотвратили трагедию на воде – два мальчика едва не утонули, решив переплыть залив на пенопласте.

В связи с этим случаем следственные органы еще раз напомнили жителям Карелии, в особенности родителям, о мерах предосторожности в связи с опасностью нахождения на водоемах.

"Данные обстоятельства указывают на необходимость принятия дополнительных профилактических мер, направленных на предотвращение гибели людей в результате неконтролируемого купания, не только органами государственной власти и местного самоуправления, но и на повышение ответственности родителей за времяпрепровождение своих детей", – отметили в управлении.

Ранее мы сообщали о трагическом случае в Петрозаводске – 15 июня 9-летняя девочка погибла во время купания в Лососинке. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-06-24 11:58:27
"Одной из причин гибели людей на водных объектах" является нежелание властей официально признать традиционные места отдыха жителей, пляжами. А значит и привлечение спасателей для дежурства.
Родька
2020-06-24 11:21:12
Всем наплевать как купаются люди и где, городские власти далеки от проблем горожан им деньги осваивать надо на придуманные " программы", которые должны выполняться и так ,ведь это их работа! Жаль что люди не выбирают мэра, а только наблюдают как кучка приспособленцев, извините, назначает "профессионала" ,нужного им ,а не нам, но это везде так,где такой режим, ничего нового не скажу.....
Njkdez
2020-06-24 10:51:24
Городского пляжа нет, а секс шопы на пр.Ленина есть!? Мирошник!? Дети уже тонут! Чего ждем?
Njkdez
2020-06-24 10:39:16
Может быть Следком соизволит уже озаботиться вопросом где городской пляж в Петрозаводске с МЧС спасателями и т.п. Чем г-жа Мирошник занимается?
Гость
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