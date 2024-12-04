Следком Карелии начал проверку после того, как автобус сгорел дотла в Матросах

Семь пассажиров успели выскочить из транспортного средства до его возгорания.

Следком Карелии начал проверку после того, как автобус с пассажирам, которые ехал из Петрозаводска в Святозеро загорелся в пути. Об этом сообщилив телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошел сегодня 7 декабря в 15:00. Загорелся пассажирский автобус марки «ПАЗ» в районе поселка Матросы. Произошло возгорание двигателя. Семь пассажиров самостоятельно покинули салон, отметили в ведомстве. Во время проверки следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку виновных лиц.

Ранее сообщали, что автобус полыхал в Матросах. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Минтранс Карелии и председатель Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности Олег Поляков прокомментировали происшествие.