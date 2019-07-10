Следком проводит проверку по факту получения электротравмы сотрудником ГОКа в Карелии

Несчастный случай произошел 9 июля на предприятии в Костомукше, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее сообщалось, что на промплощадке "Карельского окатыша" электрослесарь попал под электрическую дугу и получил термический ожог головы и рук. После оказания первой медицинской помощи пострадавший был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

По информации Следкома Карелии, пострадал 55-летний мужчина.

Следователем произведен осмотр места происшествия, в том числе осмотрено помещение подстанции, где произошло происшествие, установлены термические повреждения электрооборудования, на котором планировалось проведение плановых ремонтных работ электрослесарем.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.