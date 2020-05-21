Соседи в Петрозаводске не поделили место на парковке – пострадал автомобиль

На прошлой неделе в полицию обратился 21-летний житель микрорайона Перевалка, сообщили в МВД Карелии.

Утром горожанин собрался ехать на работу и обнаружил на своей машине следы повреждений. Кто-то порезал шины и разбил стекло. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 31-летний сосед петрозаводчанина.

Злоумышленник разозлился на владельца Ford из-за того, что тот занял его место парковки. Сначала мужчина стал пинать колеса, рассчитывая, что сработает сигнализация и хозяин услышит. Этого не произошло, тогда он отправился домой, выпил спиртного, а затем вновь вернулся к автомобилю и повредил его.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подчиненный из мести разгромил автомобиль работодателя в Петрозаводске.