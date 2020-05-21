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Соседи в Петрозаводске не поделили место на парковке – пострадал автомобиль

Новости. Криминал
11:38, 22 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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На прошлой неделе в полицию обратился 21-летний житель микрорайона Перевалка, сообщили в МВД Карелии.

Утром горожанин собрался ехать на работу и обнаружил на своей машине следы повреждений. Кто-то порезал шины и разбил стекло. Ущерб превысил 13 тысяч рублей.

Подозреваемым оказался 31-летний сосед петрозаводчанина.

Злоумышленник разозлился на владельца Ford из-за того, что тот занял его место парковки. Сначала мужчина стал пинать колеса, рассчитывая, что сработает сигнализация и хозяин услышит. Этого не произошло, тогда он отправился домой, выпил спиртного, а затем вновь вернулся к автомобилю и повредил его.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее подчиненный из мести разгромил автомобиль работодателя в Петрозаводске.

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Комментарии

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Ткачев
2020-05-22 14:05:06
Бесшабашно праздные
Бродят парни разные,
Речи их несвязные,
Шутки несуразные,
Действия опасные.

Ходят спотыкаются,
Пьянству обучаются,
Выпив — улыбаются
Или задираются.
новый
2020-05-22 14:27:52
Ткачев, ездят и смеются, пряники жуют
banan
2020-05-22 13:20:23
Не хватает и не хватит. Надо чтобы так - купил кастрюлю при регистрации докажи что есть парковочное место или гараж. И штрафы за газоны передать от администрации и участковых в гибдд. И поднять с 1500 до 15000. Вот тогда можно будет рассчитывать на порядок.
новый
2020-05-22 13:42:58
banan, правильное предложение
Гостья
2020-05-22 12:41:55
Люди озлобились. Порой не понимают что творят, а натворивши могут и не покается пока их не призвать к совести принудительно. Вот в этом и вся человеческая сущность. Считаю такие проступки не должны оставаться безнаказанными, ибо нефиг… Ума палата, да ключ потерян… Жутко жить среди таких утырков, считающих, что они право имеют, а все остальные твари дрожащие…
Гостья
2020-05-22 12:35:05
ума палата, да ключ потерян :)
1677
2020-05-22 12:30:41
А злоумышленник выпил спиртного для храбрости или от отчаяния? интересно просто
кир
2020-05-22 12:25:59
Смотрел бы этот сериал не отрываясь. Эти сволочи весь двор с газонами и детской площадкой поглотили. А у власти нет политической воли применить хлыст. :)
Гостья
2020-05-22 12:43:32
кир, это не повод устраивать самосуд путем порчи чужого имущества
новый
2020-05-22 11:51:35
Какая прелесть :)
Гость
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