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Новости. Общество
10:44, 11 Ноября 2019
фото: Управление МЧС Карелии

"Состояние тяжелое": родные рассказали о самочувствии ребенка, упавшего с 5 этажа в городе горняков в Карелии

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Стало известно, как сегодня себя чувствует 12-летний мальчик, пострадавший при падении с крыши 5-этажного дома в Костомукше.

"Мальчик в сознании, вчера общался с родителями, - сообщили родные подростка "Столице на Онего". - Состояние тяжёлое, но стабильное. Он находится под пристальным контролем врачей ДРБ".

Родственники от всего сердца благодарят всех за помощь. "Мы бы хотели выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает нас морально, материально, - написали родные мальчика в редакцию. – Всем, кто помогал транспортировать ребенка в Петрозаводск, и врачам, которые его сопровождали! Огромное спасибо врачам Костомукши!"

Напомним, 8 ноября вечером 12-летний подросток в Костомукше сорвался с крыши 5-этажного дома. В результате падения мальчик получил серьезные травмы. Бортом МЧС пострадавшего доставили в Детскую республиканскую больницу.

Следком начал проверку по факту падения подростка с крыши.

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