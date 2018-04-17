Сотрудникам расчетного центра пришлось нанять психолога, чтобы не уходить домой растерзанными

Директор Расчетно-информационного центра жилищного хозяйства Петрозаводска Елена Анисимова рассказала, как помогает своим сотрудникам найти общий язык с недовольными посетителями.

- Конечно, работать с людьми нелегко, - призналась Елена Анисимова. - Мы этого не скрываем. Постоянно приходится сталкиваться с тем, что жители не хотят изучать вопросы ЖКХ, хотя они всех касаются, не хотят разбираться. Им лишь бы выговориться. Да еще СМИ подливают масла в огонь, когда недостоверную информацию доводят до населения.

Мы прекрасно осознаем, что работаем в неблагодарной сфере. Для управляющих компаний мы плохие, потому что не обеспечиваем 100-процентные. А население недовольно, потому что люди считают – мы отнимаем у них деньги. Услуги плохие, а вы с нас деньги тянете!.. Хотя понятно, что не нам эти деньги идут, они идут в управляющие компании. Но мы все равно крайние остаемся. Что делать в такой ситуации? Успокоиться и работать!

Когда люди приходят к нам с негативом, зачастую они просто хотят выплеснуть свои эмоции. Так что наши девушки еще и психологами работают. Сейчас мы даже пригласили специалиста, чтобы он провел семинары-тренинги, как работать с трудными клиентами. Эти тренинги сами работники попросили провести, потому что каждый день с негативом сталкиваются. Их учат правильно выстраивать психологическую защиту, чтобы они домой не уходили растерзанными. Потом что у всех семьи, дети. И, конечно, девушка-специалист, которая работает в расчетном центре, не виновата во всех бедах жилищно-коммунальной сферы.

Подробнее о создателе и работе Расчетно-информационного центра жилищного хозяйства Петрозаводска читайте в статье "Я не хочу выбирать между семьей и карьерой".