Сотрудники ГИБДД нашли водителя, сбившего ребенка в центре Петрозаводска

Водитель сбил юного пешехода на перекрестке и скрылся с места ДТП.

Напомним, 22 января в 11.58 на перекрестке улиц Антикайнена и Гоголя неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на ребенка, выбежавшего на дорогу под запрещающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся, в ГИБДД не сообщил. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ходе оперативно - розыскных мероприятий водитель установлен. Им оказался 36-летний мужчина на автомобиле Kia Cerato.

В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Момент ДТП попал в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".

Ранее сообщалось, что объявленный в розыск водитель, едва не сбивший пешеходов в Петрозаводске, решил сдаться.