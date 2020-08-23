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Сотруднику МВД Чечни, обвиняемому в убийстве полицейского из Карелии, грозит до двух лет лишения свободы

Новости. Криминал
09:46, 24 Августа 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Полицейского из Чечни обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему коллеге, карельскому сотруднику спецназа "Гром".

Нальчикский городской суд приступил к рассмотрению дела об убийстве сотрудника отряда спецназначения "Гром" из Карелии Александра Флегонтова. ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

В убийстве жителя Карелии обвиняют Хизира Зубайраева, сотрудника полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По версии следствия, Зубайраев убил своего коллегу по неосторожности: он ударил Флегонтова в лицо, тот упал с лестницы, ударился головой и умер.

Полицейскому из Чечни за причинение смерти по неосторожности своему коллеге из Карелии может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент он признал вину и продолжает трудиться в полиции.

Подробности читайте далее.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-08-24 12:02:09
Реалии сказочного "правосудия" - до двух лет за убийство и от трех до восьми лет за брошенный пластиковый стаканчик.
Вячеслав
2020-08-24 11:40:32
Не надо вообще ребят посылать в эту "страну неадекватных", лучше не будет....за смерть "почти два года"....???
Off
2020-08-24 11:14:01
и продолжает трудиться в полиции. Подумаешь ..человека убил . ((
Саныч
2020-08-24 10:54:31
Сколько денег судье занесли?
Гость
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