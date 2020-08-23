Сотруднику МВД Чечни, обвиняемому в убийстве полицейского из Карелии, грозит до двух лет лишения свободы

Полицейского из Чечни обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему коллеге, карельскому сотруднику спецназа "Гром".

Нальчикский городской суд приступил к рассмотрению дела об убийстве сотрудника отряда спецназначения "Гром" из Карелии Александра Флегонтова. ЧП произошло 18 октября 2019 года. 34-летний лейтенант полиции погиб после конфликта со своим коллегой из Чечни на курсах повышения квалификации, которые проходили в Нальчикском филиале Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России.

В убийстве жителя Карелии обвиняют Хизира Зубайраева, сотрудника полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. По версии следствия, Зубайраев убил своего коллегу по неосторожности: он ударил Флегонтова в лицо, тот упал с лестницы, ударился головой и умер.

Полицейскому из Чечни за причинение смерти по неосторожности своему коллеге из Карелии может грозить до двух лет лишения свободы. На данный момент он признал вину и продолжает трудиться в полиции.

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