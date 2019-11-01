Сотрудницу детского клуба в Петрозаводске обманул мошенник

В поступило заявление о происшествии от работницы одного из детских клубов Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Вечером ей позвонил будто бы директор. Он сказал, что нужно оплатить счета за рекламные услуги. Причем шеф торопил – следовало срочно изъять деньги из кассы и перевести на некий счет. А женщина пояснила – выручку использовать не стоит, так как нечем будет отдавать сдачу посетителям. Тогда звонивший попросил ее оплатить рекламу из собственных средств.



Работница перевела 51 тысячу рублей на указанный "боссом"-мошенником счет.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



МВД по Республике Карелия настоятельно просит граждан быть бдительными. Не стоит переводить средства, не удостоверившись в правдивости информации.

Напомним, в октябре мошенник под видом военного оставил жителя Суоярви без денег.