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Создатели интернет-магазина оставили жительницу Карелии без денег

Новости. Криминал
14:50, 26 Августа 2020
фото: © pixabay.com / StartupStockPhotos
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В полицию Петрозаводска обратилась 34-летняя горожанка с заявлением о мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, как попалась на уловку мошенников в сети. Она хотела приобрести мобильный телефон. Выбрав интернет-магазин, она зарегистрировалась и оформила заказ. На электронную почту поступил счет и реквизиты банковской карты для оплаты заказа. Петрозаводчанка перевела 11,4 тысячи рублей, и в следующем письме получила трек-номер и ссылку на сайт для отслеживания доставки товара.

Гаджет должны были привезти 23 августа. Однако товар так и не поступил, а, вскоре сайты доставочной организации и магазина стали недоступны. Тогда жительница карельской столицы поняла, что ее обманули.

Проводится проверка.

Полиция Карелии предупреждает: для покупок в сети используйте только проверенные интернет-площадки, с долгой доменной историей и имеющие отзывы в различных посторонних источниках. Также не следует переводить деньги на банковские счета неизвестных физлиц.

Ранее мошенники украли у студентки из Карелии 120 тысяч рублей, узнав ее кодовое слово.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-08-26 15:11:12
При чём тут фраза Высоцкого и тематика в заметке ? Одно их четырёх:
-комментатор глуп как пробка ,
- комментатор не воспитан .
- комментатор пребывает в маразме ,
- комментатор мается от безделия на работе .
насмешница
2020-08-26 15:24:44
Изя,
почему одно из? Любая комбинация вполне возможна.
Как знатоку троллей, пользуясь случаем, вопрос. Если тролль трехголовый гибрид, то у него три интеллекта или по трети в каждой голове?
Изя
2020-08-26 15:32:21
насмешница, лень думать . некогда :)
кир
2020-08-26 14:54:36
Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.(с) Только казнить.
Гость
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