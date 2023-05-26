Спасатели Карелии вернули семье особенную девушку

Специалисты КРПСС нашли и вернули родственникам потерявшуюся девушку с особенностями здоровья, сообщается в паблике спасателей.
В ночь на 26 мая в урочище Лососиное специалисты петрозаводского отряда карельской поисково-спасательной службы искали потерявшуюся девушку с ограниченными возможностями здоровья.
Спасатели работали по заявке полицейских, говорится в сообщении паблика КРПСС.
Специалисты нашли пропавшую без вести и передали родственникам.
Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет пропавшего жителя Петрозаводска, который мог уйти в сторону деревни Царевичи в Прионежье.
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