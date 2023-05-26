Спасатели Карелии вернули семье особенную девушку

Специалисты КРПСС нашли и вернули родственникам потерявшуюся девушку с особенностями здоровья, сообщается в паблике спасателей.

В ночь на 26 мая в урочище Лососиное специалисты петрозаводского отряда карельской поисково-спасательной службы искали потерявшуюся девушку с ограниченными возможностями здоровья.



Спасатели работали по заявке полицейских, говорится в сообщении паблика КРПСС.



Специалисты нашли пропавшую без вести и передали родственникам.



Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет пропавшего жителя Петрозаводска, который мог уйти в сторону деревни Царевичи в Прионежье.









