Спасатели обнаружили тело пропавшего на Ладоге туриста

Власти Сортавальского поселения сообщили, что было обнаружено тело пропавшего туриста.

Тело последнего из пропавших 3 мая на Ладоге туристов найдено. Об этом информирует администрация Сортавальского поселения со ссылкой на МЧС.

Напомним, группа из трех туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга пропала в районе ладожских шхер 3 мая. Туристы вышли в поход, не сообщив о своем маршруте спасателям.

В МЧС Карелии немедленно начали поиски с привлечением водолазов, а также беспилотника. На одном из островов была найдена байдарка, которая прибилась к берегу. К 12 мая поиски пропавших были приостановлены.