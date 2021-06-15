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Спасатели подняли тела супругов, утонувших на озере в Карелии

Новости. Происшествия
15:43, 16 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

В Медвежьегорском районе Карелии на озере Кумчозеро водолазы нашли мужчину и женщину, утонувших 12 июня, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.

Как сообщили «Столице на Онего» в Карельской поисково-спасательной службе, сегодня, 16 июня, водолазы нашли тела утонувших на озере Кумчозеро в Медвежьегорском районе.

По информации Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения,  тела обнаружены примерно в трехстах метрах от места, где перевернулась лодка. Поисковая операция проходила с использованием специального профессионального оборудования при участии сотрудников МЧС, добровольцев из отряда Лиза Алерт и водолазов КРПСС.

Напомним, в акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Поиски родителей продолжались до сегодняшнего дня.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

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