Специальная комиссия выехала в затопленный населенный пункт Карелии

фото: © Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Минтранс Карелии сообщил о выезде комиссии в Прионежский район, пострадавший от потопа.

Комиссия с участием представителей Минтранса, Управления автомобильных дорог, ФКУ Кола отправилась в Деревянское сельское поселение и село Деревянное Прионежского района. Об этом сообщает Минтранс.

Выезд организован «в связи с введенным ограничением движения, связанным с выпадением обильных осадков». Представители комиссии намерены оценить ситуацию и принять оперативные меры для обеспечения проезда автотранспорта.

Ранее сообщалось, что вышедшая из берегов река в районе Деревянкского сельского поселения разрушила мост на дороге к дачному кооперативу, и его жители не могут выехать.

Ранее были опубликованы фото- и видеосвидельства, к каким последствиям привел разлив реки в районе железнодорожной станции Орзега под Петрозаводском.

Как сообщалось ранее, водой также затопило участки автодороги Деревянное — Деревянка — Пяжиева Сельга — Пухта.

Кроме того, подъем воды произошел на реке Лососинка в Петрозаводске. В результате затопило парковую зону в районе набережной Гюллинга.