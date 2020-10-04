"Спецоперация" по поимке мошенников обошлась петрозаводчанке в 2 млн рублей

Жительница Петрозаводска набрала кредитов почти на 2 млн 300 тыс. рублей, помогая лжеработникам полиции и банка поймать мошенников.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление 32-летней петрозаводчанки. Женщина поняла, что попалась на удочку мошенников. В середине сентября ей позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о подозрительном переводе. Женщина уточнила реквизиты банковской карты и уверила, что не совершала переводов. После окончания разговора, раздался новый звонок. Другой собеседник, якобы представитель полиции, который сотрудничает с банковским работником, предложил заявительнице принять участие в секретной операции, которая поможет изобличить мошенников.

Несмотря на то, что такое странное предложение поступило в заочной беседе от человека, которого она никогда не видела лично, женщина решила принять участие в спецоперации. Под руководством лжебанкиров она в восьми отделения разных банков в течение десяти дней оформляла кредиты. По словам телефонных аферистов, кредитные средства якобы были зарезервированы от имени полиции и помечены специальными знаками. Женщине обещали вернуть все заемные средства.

По указанию организаторов спецоперации петрозаводчанка обналичивала средства и через банкоматы, установленные в торговых центрах, и переводила их на продиктованный мошенникам счёт. Всего она посетила 8 банковских организаций, где получила кредитов на 2 293 000 рублей. Из них на якобы специальный абонентский счет перевела 1 373 000 рублей.

В день обращения в полицию, женщина ожидала получения новой кредитной выплаты, которую оформила под залог собственной квартиры. Чтобы развеять возникшие сомнения, петрозаводчанка решила уточнить ход операции и обратилась к настоящим правоохранителям по официальным каналам связи.

Ранее жители Карелии за день отдали мошенникам 770 тысяч рублей.