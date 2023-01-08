Спикер горсовета Петрозаводска сломала руку из-за гололеда

Председатель городского совета Петрозаводска на праздничных каникулах сломала лучевую кость.

Спикер Петросовета Надежда Дрейзис рассказала на своей странице в соцсети о своем переломе.



«В любое время года и в любую погоду все мы не застрахованы от несчастного случая. Мое падение в снегопад в праздничные дни закончилось переломом лучевой кости. Работать могу, но гипс, конечно, неудобства доставляет.



Зато сейчас кухня в полном распоряжении супруга. Признаюсь, готовит вкусно. В любой неприятной ситуации можно найти что-то положительное», - сообщила Дрейзис.



Ранее она предложила отдавать новогодние елки на корм питомцам зоопарков. Напомним, 12 ноября 2021 года глава Петрозаводска Владимир Любарский попал под автомобиль во время пробежки. Градоначальник травмировал ногу, а позже написал стихи о скором излечении.