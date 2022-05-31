Спикер парламента Карелии пробежит 5 км по острову Кижи

Председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович примет участие в фестивале бега и скандинавской ходьбы «Кижи RUN».

Спикер карельского парламента зарегистрировался на трейловый забег в самом красивом месте Онежского озера. В День России Элиссан Шандалович пробежит 5 километров в рамках фестиваля бега и скандинавской ходьбы «Кижи RUN».

Напомним, на острове Кижи 12 июня во второй раз пройдет Фестиваль бега и скандинавской ходьбы «Кижи RUN».

Участников мероприятия ждет путешествие на остров Кижи, экскурсия по музею-заповеднику, медаль финишера уникальная возможность посмотреть весь остров Кижи, а не только открытую для экскурсии часть.

Организаторы подготовили интересные трассы для забегов и скандинавской ходьбы.

Для трейловых забегов открыты дистанции на 5, 10, 21 и 42 км, для сканди — 5 и 10 км.