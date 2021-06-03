Спикер Петросовета: «При проведении рейтингового голосовании за объекты благоустройства накруток не было»

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич отметил высокую прозрачность процедуры проведения голосования по выбору объектов благоустройства в Петрозаводске в 2022 году.

Депутаты Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич и Ольга Билко приняли участие в заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование комфортной городской среде», на котором утверждены итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе горсовета.

Напомним, наибольшую поддержку горожан во время голосования получили семь объектов: Кукковский сквер — 3636 голосов; территория возле дома на Октябрьском проспекте, 40 — 3223 голоса; Губернаторский сад — 2991 голос; территория в районе Березовой аллеи, 40 — 2829 голосов; территория в районе дома на Ключевой улице, 14 — 2624 голоса; Спортивный сквер — 2333 голоса; территория в районе дома на улице Труда, 7 — 2232 голоса.

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич отметил высокую прозрачность процедуры проведения голосования в этом году, которую обеспечил, в том числе новый механизм проведения голосования.

«Все мы хорошо помним, как в прошлые годы возникали спорные ситуации, связанные с искусственной накруткой голосов и „сомнительными“ схемами, которые использовали те или иные заинтересованные лица для того, чтобы именно их территория стала победителем. В этом году голосование прошло оптимально ровно и честно. К примеру, первоначальные данные говорили, что общественная территория Губернаторский сад набрала 2992 голоса. Однако повторный автоматизированный пересчет итогов показал, что из-за технической накладки один голос был посчитан дважды, после чего его сняли. В итоге будущий объект благоустройства получил 2991 голос. Это лишний раз подтверждает, что при проведении рейтингового голосовании все было максимально прозрачно, накруток не было. Победу своим территориям обеспечили как инициативные группы граждан, так и кураторы проектов благоустройства. От их активности, умения провести информационную работу с населением, в том числе используя социальные сети и новый формат видеообращений к горожанам, зависел конечный результат. На мой взгляд, данный формат проведения голосования себя полностью оправдал и может быть использован при определении территорий для благоустройства в рамках проекта „Формирование комфортной среды“ в последующие годы», — подчеркнул Александр Ханцевич.

В самое ближайшее время специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска совместно с активными петрозаводчанами, депутатами городского Совета и общественниками приступят к разработке концепции обустройства территорий-победителей и подготовке проектно-сметной документации, после чего до 1 октября будут заключены муниципальные контракты с подрядчиками на строительно-монтажные работы 2022 года.





Добавим, что территории, не вошедшие в семерку победителей, могут быть включены в перечень объектов для благоустройства в последующие годы.