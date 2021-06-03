Реклама на сайте
Прислать новость
Новый штраф ждет автомобилистов 1
03.06.2021 20:30
Официальная статистка показала обвал реальных доходов населения Карелии 9
03.06.2021 15:55
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 18
03.06.2021 17:00

Спикер Петросовета: «При проведении рейтингового голосовании за объекты благоустройства накруток не было»

Новости. Общество
14:39, 04 Июня 2021
фото: © Петросовет

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич отметил высокую прозрачность процедуры проведения голосования по выбору объектов благоустройства в Петрозаводске в 2022 году.

Депутаты Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич и Ольга Билко приняли участие в заседании Общественной комиссии по обеспечению реализации программы «Формирование комфортной городской среде», на котором утверждены итоги рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства в 2022 году. Об этом рассказали в пресс-службе горсовета.

Напомним, наибольшую поддержку горожан во время голосования получили семь объектов: Кукковский сквер — 3636 голосов; территория возле дома на Октябрьском проспекте, 40 — 3223 голоса; Губернаторский сад — 2991 голос; территория в районе Березовой аллеи, 40 — 2829 голосов; территория в районе дома на Ключевой улице, 14 — 2624 голоса; Спортивный сквер — 2333 голоса; территория в районе дома на улице Труда, 7 — 2232 голоса.

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич отметил высокую прозрачность процедуры проведения голосования в этом году, которую обеспечил, в том числе новый механизм проведения голосования.

«Все мы хорошо помним, как в прошлые годы возникали спорные ситуации, связанные с искусственной накруткой голосов и „сомнительными“ схемами, которые использовали те или иные заинтересованные лица для того, чтобы именно их территория стала победителем. В этом году голосование прошло оптимально ровно и честно. К примеру, первоначальные данные говорили, что общественная территория Губернаторский сад набрала 2992 голоса. Однако повторный автоматизированный пересчет итогов показал, что из-за технической накладки один голос был посчитан дважды, после чего его сняли. В итоге будущий объект благоустройства получил 2991 голос. Это лишний раз подтверждает, что при проведении рейтингового голосовании все было максимально прозрачно, накруток не было. Победу своим территориям обеспечили как инициативные группы граждан, так и кураторы проектов благоустройства. От их активности, умения провести информационную работу с населением, в том числе используя социальные сети и новый формат видеообращений к горожанам, зависел конечный результат. На мой взгляд, данный формат проведения голосования себя полностью оправдал и может быть использован при определении территорий для благоустройства в рамках проекта „Формирование комфортной среды“ в последующие годы», — подчеркнул Александр Ханцевич.

В самое ближайшее время специалисты комитета ЖКХ администрации Петрозаводска совместно с активными петрозаводчанами, депутатами городского Совета и общественниками приступят к разработке концепции обустройства территорий-победителей и подготовке проектно-сметной документации, после чего до 1 октября будут заключены муниципальные контракты с подрядчиками на строительно-монтажные работы 2022 года.

Добавим, что территории, не вошедшие в семерку победителей, могут быть включены в перечень объектов для благоустройства в последующие годы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека
31.05.2021, 14:49
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 18
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 5
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 11
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»