«Сплошная горка»: в Петрозаводске просят обезопасить лестницу в одном из районов города (ФОТО)

Проход по заснеженной лестнице на Ключевой превратился в квест, по словам горожанина.

Фотографии заснеженной лестницы в микрорайоне Ключевая выложил один из подписчиков паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Когда уже почистят эту несчастную лестницу на Кемской? Еще ни разу ее не чистили! Не лестница, а сплошная горка. Тут молодым то пройти — целый квест, а про пожилых я вообще молчу», — объяснил фото житель Петрозаводска

Ранее также на Ключевой прохожий зафиксировал резвящихся крыс — грызуны веселились, не обращая внимание на людей.