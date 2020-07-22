Стадион "Юность" в Петрозаводске обновят

Спортивный комплекс "Юность" планируют модернизировать, сообщили в администрации столицы Карелии.

На городском стадионе хотят обновить беговые дорожки и учебно-тренировочное поле для футболистов, установить специальное оборудование для проведения общефизической подготовки и сдачи норм ГТО. Эти предложения по модернизации спортивного объекта осудили на рабочем заседание под руководством главы Дирекции спортивных сооружений Петрозаводска Василия Филина.

К реализации намеченных планов приступят в ближайшее время.

"Юность" - один из главных спортивных объектов карельской столицы. Заниматься здесь горожане могут круглогодично. Комплекс включает футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, административное здание, беговые дорожки, запасное поле, а также скейт-парк. На территории стадиона проводятся футбольные турниры и легкоатлетические соревнования, различные спортивные праздники. В зимнее время для посетителей заливают каток, напомнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на сельском стадионе в Карелии появился искусственный газон.