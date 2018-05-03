Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском

В МЧС Карелии рассказали, куда отправили лосенка, который вышел к людям недалеко от деревни Падозеро Пряжинского района.

Ранее сообщалось, что 29 апреля недалеко от деревни Падозеро к людям вышел маленький лосенок, который просил еду, а после залез в рейсовый автобус вместе с пассажирами.

В МЧС Карелии рассказали, что лосенка передали в зоокомплекс "Три медведя" в Пряжинский район.

"А днем ранее, 28 апреля, к людям вышел еще один лосенок, - сообщил в МЧС, - его спасатели также отвезли в зоокомплекс "Три медведя" на Сямозере".