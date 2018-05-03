12:51, 03 Мая 2018
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
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В МЧС Карелии рассказали, куда отправили лосенка, который вышел к людям недалеко от деревни Падозеро Пряжинского района.
Ранее сообщалось, что 29 апреля недалеко от деревни Падозеро к людям вышел маленький лосенок, который просил еду, а после залез в рейсовый автобус вместе с пассажирами.
В МЧС Карелии рассказали, что лосенка передали в зоокомплекс "Три медведя" в Пряжинский район.
"А днем ранее, 28 апреля, к людям вышел еще один лосенок, - сообщил в МЧС, - его спасатели также отвезли в зоокомплекс "Три медведя" на Сямозере".
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