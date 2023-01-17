Стали известны подробности аварии с участием трех автомобилей в Петрозаводске (ФОТО)

С места аварии на Комсомольском проспекте появились новые фото.

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали аварию, произошедшую утром 19 января на Комсомольском проспекте. Как выяснилось, в ДТП обошлось без пострадавших. Водители автомобилей сами оформили ДТП.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото с места аварии.

Напомним, ДТП произошло сегодня, 19 января, в 7.46 утра. Три автомобиля столкнулись возле пешеходного перехода у остановки «Курган» на Комсомольском проспекте.