Стали известны подробности аварии в Петрозаводске, где грузовик сбил подростка

В Госавтоинспекции Карелии рассказали об аварии на Карельском проспекте.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, по предварительным данным в аварии на Карельском проспекте, в районе дома № 19, пострадал 17-летний пешеход. Подросток в 15.02 попал под колеса автомобиля Scania в составе с полуприцепом, за рулем которого находился 41-летний водитель.

Подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил травмы. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, жуткая авария произошла на Кукковке в понедельник, 12 декабря. Седельный тягач двигался по Карельскому проспекту со стороны улицы Лыжная и выехал на перекресток, судя по всему, на разрешающий сигнал светофора.