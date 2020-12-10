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Стали известны подробности ДТП на парковке в Петрозаводске, где сбили пешехода

Новости. Происшествия
10:47, 11 Декабря 2020
фото: Кадр из видео
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В Госавтоинспекции Карелии рассказали о пострадавшем в ДТП на парковке возле автотехцентра на улице Шотмана.

Напомним, ДТП произошло днем 10 декабря на улице Шотмана. Пешеход шел по территории парковки и не заметил, что сзади в его сторону движется автомобиль Toyota. Удар пришелся в спину пострадавшего, в результате чего он упал на землю.

По информации ГИБДД Карелии, в 12:00 37-летний водитель автомобиля Toyota Avensis, двигаясь по прилегающей территории, совершил наезд на пешехода - 64-летнего мужчину. Пешеход получил травму. Он был доставлен в БСМП.

Момент ДТП зафиксировала камера виденаблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк".

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