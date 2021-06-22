Его силы иссякли: стали известны подробности гибели подростка на реке в Карелии

В ГИМС рассказали, как утонул 16-летний подросток в Сегеже.

Трагедия оборвала жизнь 16-летнего подростка в Сегеже. Спасатели рассказали подробности его гибели.

Трое подростков 21 июня пошли купаться в реке Сегежа у железнодорожного моста возле старого вокзала. Во время купания одного из них подхватило течение, его силы иссякли, и он скрылся под водой.

В этот момент у воды находилось около 50 человек, по реке шли катера и лодки, но никто не заметил тонущего ребенка, кроме его друзей. Паника началась, когда он уже ушел под воду. Были вызваны экстренные службы, но драгоценное время было упущено — подросток находился под водой более 10 минут.

Благодаря неравнодушному человеку — Лунцеву Станиславу Николаевичу — тело ребенка было обнаружено и поднято со дна реки в кратчайшие сроки. В противном случае это заняло бы от нескольких дней до нескольких месяцев.

Купание в месте, где погиб подросток, было запрещено — об этом сигнализировали соответствующие знаки и аншлаги.

В ГИМС Сегежского района надеются, что районная администрация при поддержке правительства Карелии сможет создать хотя бы один официальный пляж, поскольку на сегодняшний день в районе, изобилующем озерами и реками, нет ни одного оборудованного места отдыха у воды.

Ранее Следком начал доследственную проверку по факту гибели подростка на воде.