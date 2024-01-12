Стали известны причины трагической аварии, после которой житель Карелии оказался парализован

В городе Сортавала 70-летний мужчина, оказавшийся под колесами неисправного автомобиля, не может самостоятельно дышать.

Как сообщили в МВД Карелии, в Сортавальском районе окончено расследование уголовного дела, возбужденного после наезда на пешехода на одной из центральных улиц города.

В октябре 2023 года житель Суоярви на автомобиле УАЗ оказался в городе Сортавала. Автомобиль он приобрел незадолго до этого и, как выяснилось, знал о неисправности тормозной системы.

На одном из перекрестков тормоз отказал, и, чтобы не въехать в другой автомобиль, остановившемся на запрещающий сигнал светофора, водитель вывернул руль в сторону.

В результате под колесами оказался 70-летний пешеход. После аварии из-за тяжелых травм он оказался парализован, и теперь не может не только говорить или двигаться, но и самостоятельно дышать.

Обвиняемый, 58-летний мужчина, полностью признал вину. Точку в этом деле поставит суд.

Напомним, авария произошла в Сортавале на пешеходном переходе на перекрестке улиц Бондарева и Победы. Автомобиль сбил одного из пешеходов и протащил его под колесами несколько метров.