Стали известны результаты испытаний вакцины от коронавируса на детях в Москве

Власти Москвы заявили о том, что https://stolicaonego.ru/news/boris-ejfman-predstavit-v-petrozavodske-balet-po-romanu-dostoevskogo/ формирует хороший клеточный иммунитет у несовершеннолетних.

В столице проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«Результаты первого этапа <…> позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация <…> способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы», — говорится в сообщении.

Сейчас отбирают добровольцев для второго этапа.

Напомним, очередной антирекорд по смертям от COVID-19 установлен в России. За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 1159 человек.