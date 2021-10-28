890x80
Реклама

Стали известны результаты испытаний вакцины от коронавируса на детях в Москве

Новости. Общество
20:30, 28 Октября 2021
фото: © adriaticfoto / Shutterstock / FOTODOM

Новости партнеров

Власти Москвы заявили о том, что https://stolicaonego.ru/news/boris-ejfman-predstavit-v-petrozavodske-balet-po-romanu-dostoevskogo/ формирует хороший клеточный иммунитет у несовершеннолетних.

В столице проходят испытания вакцины на несовершеннолетних. В первом этапе приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте от 12 до 17 лет. Из них 92 уже получили оба компонента. Объем составил 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

«Результаты первого этапа <…> позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация <…> способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы», — говорится в сообщении.

Сейчас отбирают добровольцев для второго этапа.

Напомним, очередной антирекорд по смертям от COVID-19 установлен в России. За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 1159 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2021-10-28 20:56:00
Теперь-то уж никаких сомнений не осталось.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 13
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
22.10.2021 15:45
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»