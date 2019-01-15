Стало известно, что на пожаре в Калевальском районе нашли тела двух мужчин

Пожар произошел утром 15 января в поселке Боровой. По информации МЧС Карелии, на пожаре был найден один труп.

Напомним, пожар произошел в 7.35 в жилом 2-квартирном доме на ул. Студенческой в п. Боровой. Дом сгорел полностью. На пепелище обнаружено тело, по информации МЧС Карелии.

В Следкоме Карелии рассказали, что при тушении пожара в квартире обнаружены тела 67-летнего и 57-летнего мужчин, которые там проживали.

Причины возгорания и смерти потерпевших устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

