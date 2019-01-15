Стало известно, что на пожаре в Калевальском районе нашли тела двух мужчин

Новости по теме
Загрузка...
Пожар произошел утром 15 января в поселке Боровой. По информации МЧС Карелии, на пожаре был найден один труп.
Напомним, пожар произошел в 7.35 в жилом 2-квартирном доме на ул. Студенческой в п. Боровой. Дом сгорел полностью. На пепелище обнаружено тело, по информации МЧС Карелии.
В Следкоме Карелии рассказали, что при тушении пожара в квартире обнаружены тела 67-летнего и 57-летнего мужчин, которые там проживали.
Причины возгорания и смерти потерпевших устанавливаются.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
09.01.2019, 15:41
09.01.2019, 11:15
09.01.2019, 15:34
Аналитика
14.01.2019 12:12
Обществоведение
Готовы ли десятки миллионов православных россиян вывести свою церковь из "тени"?
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
09.01.2019 15:08
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии