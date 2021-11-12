Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Стало известно, где в Петрозаводске появятся современные мусорные площадки

Новости. Общество
14:36, 17 Ноября 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

Новости партнеров

В Петрозаводске устанавливают современные контейнерные площадки закрытого типа.

В карельской столице продолжают устанавливать новые контейнерные площадки. До конца года современные конструкции закрытого типа появятся на 39 городских территориях. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сейчас подрядчик приступил к монтажу оборудования из древесно-полимерных композитных панелей. Конструкции разработали специалисты комитета ЖКХ, элементы изготовили в УФСИН.

Две новые контейнерные площадки такого типа уже установили на Лососинском шоссе, ещё одну — возле дома № 3 на улице Древлянка. На месте в ближайшее время восстановят внешнее благоустройство. Всего же по городу смонтируют 21 конструкцию из древесно-полимерных композитных панелей: на Кукковке, Зареке, Древлянке, в Центре и Октябрьском районе.

Также в Петрозаводске продолжается возведение каменных контейнерных площадок закрытого типа. В разных районах расположится 18 таких построек. Сейчас подрядчик завершает кладку на последних объектах и приступает к монтажу металлических элементов: кровли, дверей и оконных решёток.

В прошлом году в Петрозаводске установили и ввели в эксплуатацию 13 каменных контейнерных площадок. 

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска обвиняют маршрутчиков в создании помойки на конечной остановке.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Александр Малодушев
2021-11-17 16:25:44
Они ставят эти площадки на уровне бордюра выше дороги, работникам неудобно выкатывать и закатывать контейнеры с мусором, как обычно о работниках своих же не думают. То что щели - хорошо, будет проветриваться, иначе вонь. От крыс помогает дератизация, пусть управляйки за этим смотрят. Еще неудобно то, что один контейнер стоит прямо перед дверью, а второй в глубине... Естественно процветает метание пакетов по всей мусорке потому что при заполненном первом ко второму не удобно продвигаться )))) Детям вообще неудобно пакеты выбрасывать для них это высоко (высота бордюра). Шпингалеты для закрывания дверей несерьёзные, хлипкие отваливаться будут, а потом эти помойки стоят с открытыми дверями и бомжи, собаки, птицы.... Ещё сбоку от этого строения нет бетонной площадки порой, и там складывают строительный мусор, ветки, шины и прочее, как результат вокруг та ещё помойка. На помойках этих нет никакой информации об операторах, которые её обслуживают, нет информации о том для какого мусора она предназначена, нет инф об ответственности за несоответствующий мусор. Ещё бы видеонаблюдение при них устанавливать, чтобы нарушителей мусорных приструнивать. а так всё прилично....))))))))
лишьбыпротив
2021-11-17 15:40:24
Кредитокастрюльщики старыми колесами завалят.
Изя
2021-11-17 15:33:37
И так дворы захламлены , хламите дальше)
кир
2021-11-17 15:02:37
Не понравятся нищебродам - сделают открытого типа.
David.
2021-11-17 14:49:58
Хорошие щели, крысы благодарят! :)
Эно
2021-11-17 14:45:40
красиво, современно..... но навальнята ночью все изгадят
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 15:30
Капитал
Сколько стоит охрана власти 2
Правительство Карелии готово потратить миллионы рублей на охрану своих административных зданий, гаражей и загородного дома.
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»