Стало известно, где в Петрозаводске появятся современные мусорные площадки

В Петрозаводске устанавливают современные контейнерные площадки закрытого типа.

В карельской столице продолжают устанавливать новые контейнерные площадки. До конца года современные конструкции закрытого типа появятся на 39 городских территориях. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Сейчас подрядчик приступил к монтажу оборудования из древесно-полимерных композитных панелей. Конструкции разработали специалисты комитета ЖКХ, элементы изготовили в УФСИН.

Две новые контейнерные площадки такого типа уже установили на Лососинском шоссе, ещё одну — возле дома № 3 на улице Древлянка. На месте в ближайшее время восстановят внешнее благоустройство. Всего же по городу смонтируют 21 конструкцию из древесно-полимерных композитных панелей: на Кукковке, Зареке, Древлянке, в Центре и Октябрьском районе.

Также в Петрозаводске продолжается возведение каменных контейнерных площадок закрытого типа. В разных районах расположится 18 таких построек. Сейчас подрядчик завершает кладку на последних объектах и приступает к монтажу металлических элементов: кровли, дверей и оконных решёток.

В прошлом году в Петрозаводске установили и ввели в эксплуатацию 13 каменных контейнерных площадок.

Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска обвиняют маршрутчиков в создании помойки на конечной остановке.