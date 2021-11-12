Стало известно, где в Петрозаводске появятся современные мусорные площадки

В Петрозаводске устанавливают современные контейнерные площадки закрытого типа.
В карельской столице продолжают устанавливать новые контейнерные площадки. До конца года современные конструкции закрытого типа появятся на 39 городских территориях. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.
Сейчас подрядчик приступил к монтажу оборудования из древесно-полимерных композитных панелей. Конструкции разработали специалисты комитета ЖКХ, элементы изготовили в УФСИН.
Две новые контейнерные площадки такого типа уже установили на Лососинском шоссе, ещё одну — возле дома № 3 на улице Древлянка. На месте в ближайшее время восстановят внешнее благоустройство. Всего же по городу смонтируют 21 конструкцию из древесно-полимерных композитных панелей: на Кукковке, Зареке, Древлянке, в Центре и Октябрьском районе.
Также в Петрозаводске продолжается возведение каменных контейнерных площадок закрытого типа. В разных районах расположится 18 таких построек. Сейчас подрядчик завершает кладку на последних объектах и приступает к монтажу металлических элементов: кровли, дверей и оконных решёток.
В прошлом году в Петрозаводске установили и ввели в эксплуатацию 13 каменных контейнерных площадок.
Ранее сообщалось, что жители Петрозаводска обвиняют маршрутчиков в создании помойки на конечной остановке.
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